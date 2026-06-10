ABCお笑いグランプリ2026、準決勝をABEMA PPV独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『第47回ABCお笑いグランプリ2026』準決勝の模様を６月16日（火）12時より独占生放送することを決定。また、本放送のチケットを６月８日（月）より発売している。
『ABCお笑いグランプリ』は、朝日放送テレビが毎年放送する若手芸人の登龍門的コンテスト。1980年に誕生した『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点に、1989年からは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年からは現在の『ABCお笑いグランプリ』と名称を変えて開催されている。歴代優勝者や過去の参戦者には、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界を牽引するレジェンドたちがズラリ。本大会は、その圧倒的な“先見性”で注目を集めており、歴代のファイナリストたちが、後に『M-１グランプリ』や『キングオブコント』でファイナリストや頂点に立つケースが後を絶たない。漫才・コント・ピン芸すべてのジャンルが入り乱れる“お笑い異種格闘技”だからこそ、ここで勝ち残ることは「今、最もおもしろい芸人」の証明となる。
47回目を迎える今年は、昨年から41組増えた583組もの若きお笑い芸人が全国からエントリー。準決勝には、昨年の「M-１グランプリ」ファイナリスト勢のヨネダ2000、めぞん、敗者復活戦で爪痕を残した豆鉄砲、生姜猫、ゼロカランが参戦。さらに、ytv漫才新人賞受賞歴を持つ空前メテオ、ぐろうや、NHK上方漫才コンテスト優勝の例えば炎など他の賞レースでも活躍する実力派芸人たちも名を連ねる。加えて、ダウ90000や本大会ラストイヤーでもあるこたけ正義感のほか、先日「ONE CHANCE 2026」初代王者に輝いたイチゴ、本大会ファイナリスト経験のある金魚番長など、今まさに注目を集める若手たちが勢ぞろいしており、今年も実力派によるハイレベルな戦いが予想される。
このたび、「ABEMA PPV」では、この40組の若きお笑い芸人たちがABCホールに集結し、決勝進出をかけて激突する準決勝の模様を生放送。本放送は、「ABEMA PPV」にて６月８日（月からチケットの販売を開始し、2,000円（税込）で視聴することができる。
『ABCお笑いグランプリ』は、朝日放送テレビが毎年放送する若手芸人の登龍門的コンテスト。1980年に誕生した『ABC漫才・落語新人コンクール』を原点に、1989年からは『ABCお笑い新人グランプリ』、2012年からは現在の『ABCお笑いグランプリ』と名称を変えて開催されている。歴代優勝者や過去の参戦者には、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界を牽引するレジェンドたちがズラリ。本大会は、その圧倒的な“先見性”で注目を集めており、歴代のファイナリストたちが、後に『M-１グランプリ』や『キングオブコント』でファイナリストや頂点に立つケースが後を絶たない。漫才・コント・ピン芸すべてのジャンルが入り乱れる“お笑い異種格闘技”だからこそ、ここで勝ち残ることは「今、最もおもしろい芸人」の証明となる。
このたび、「ABEMA PPV」では、この40組の若きお笑い芸人たちがABCホールに集結し、決勝進出をかけて激突する準決勝の模様を生放送。本放送は、「ABEMA PPV」にて６月８日（月からチケットの販売を開始し、2,000円（税込）で視聴することができる。