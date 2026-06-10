メッツ・千賀滉大投手（３３）が９日（日本時間１０日）、右上腕部の尺骨神経の違和感のため、この日予定されていたマイナーの登板を回避したことが明らかになった。千賀は、腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）入り。今季は開幕からローテに入るも、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらなかった。リハビリに専念して、５月２２日（同２３日）からマイナーでリハビリ登板を再開させ、