6月7日、生まれて1カ月の娘を連れての「お宮参り」を報告した藤田ニコルのポストをめぐって、X上で論争が沸き起こった。「藤田さんは、2026年5月1日に夫で俳優の稲葉友さんとの間に、第1子を授かったことをInstagramで報告。今回、娘さんを抱えた写真とともに『お宮参り』に訪れたことをXに投稿したのですが、この藤田さんのポストを、あるユーザーが《病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか？》と引用リポストした