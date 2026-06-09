「ちゃんとやっていますので、楽しんでください」【写真】千鳥はまさかの順位に…関西人が「面白いと思う」芸人ランキングTOP10こう話していたのは、是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』で初めて主演を務め、5月11日に行われた完成披露試写会に出席した千鳥の大悟。「大悟さんは、同じく主演の綾瀬はるかさんと夫婦役を演じています。5月29日に映画が公開されると、試写会での言葉どおり大悟さんの演技は高く評価されているようで