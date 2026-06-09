６月９日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、『同性婚訴訟の原告団「明確な違憲判決を」』という東京新聞の記事を紹介した。 番組が紹介した東京新聞の記事によれば、戸籍上、同性同士が結婚できない民法などの規定は憲法違反だとして、全国の同性カップルらが国を訴えた集団訴訟を巡り、原告や弁護団らが8日、最高裁に口頭弁論の実施などを求める要請書を出した、とある。 同性婚の法制化を求めるオン