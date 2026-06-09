俳優の浜辺美波が、6月8日、Instagramを更新した。《最近は、高尾山登ったり、ご飯食べたり、ジローに嫌がられたりしてます》と、近況を報告した。アップされた写真は、高尾山で人気のこんにゃく田楽や、顔はめパネル、丸メガネをかけてお茶をすする姿、そして愛猫ジローとのツーショットなどが写っている。「浜辺さんがInstagramを更新するのは、5月11日以来、4週間ぶりです。浜辺さんの友人で声優の鬼頭明里さんも同じ日にIn