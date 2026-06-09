6月7日、堤真一が主演を務めるTBS日曜劇場『GIFT』の第9話が放送された。クライマックスを迎え、目が離せない展開が続いたが、山田裕貴をめぐる脚本が波紋を呼んでいる（※この先、ストーリーのネタバレ含む）。『GIFT』は、堤演じる天才的な頭脳を持つ物理学者の主人公・伍鉄文人が、車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問を解決していく物語。山田は、ブレイズブルズのエース選手・