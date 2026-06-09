タレントの薬丸裕英(60)が8日に更新したブログで、妻でアイドル歌手だった石川秀美さんとの結婚記念日であることを報告した。 【写真】結婚から36年支え合った夫婦ならではの信頼感が伝わる 薬丸は「本日6月8日は結婚記念日今日は一緒にお祝いは出来ませんが少し時期をずらして二人でゆっくり旅行へ行く予定です36年という長い期間喜びも苦労もたくさんありましたいつも支えてもらいながら歩んでこられたことに感