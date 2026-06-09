【キャシャーン 18金 ミニフィギュア】 2026年11月18日頃より順次発送予定 予約期間：6月9日～7月24日 価格：99,000円 限定数：100体 タツノコプロのアニメーション作品「新造人間キャシャーン」の主人公・キャシャーンの18金ミニフィギュアが、2026年11月18日頃にユートレジャーより発売される。価格は99,00