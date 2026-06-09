6月8日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」が音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）に出演した。熱愛を取りざたされた長尾謙杜は “異変” が見られたようで──。長尾の熱愛は、6月7日の『文春オンライン』によって伝えられた。「お相手は元E-girlsで、現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生さん。記事によれば、長尾さんと稲垣さんは、5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれた