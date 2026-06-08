特撮番組『海賊戦隊ゴーカイジャー』（テレビ朝日系）で人気を集めた俳優・池田純矢（本名・下垣内純）受刑者。3年前、特殊詐欺に関与したとして逮捕されファンに衝撃を与えた元ヒーローによる、“身勝手なお願い”が波紋を広げている。「6月7日朝、池田受刑者の公式Xが更新され、服役中からの手紙とみられる文章が公開されたのですが、ファンレターを募集しているのです。代理人による投稿とみられます」（芸能記者）池田受刑