6月6日、タレント・ほしのあきが自身のInstagramを更新。公開した近影に、思わぬ反響が寄せられている。この日、ほしのは黒レースのドレスを着用し、ロングヘアを華やかな巻き髪にセットした様子をアップ。《ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ》と報告した。ドレスアップしたほしのは、ツヤツヤとしわ一つ見られない肌で、奇跡の49歳と言える“美魔女”ぶりだ。かつてグラビアアイドルとして人気を集めた