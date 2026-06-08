ほしのあき、49歳のドレス姿で指摘されたまさかの“そっくりタレント”…ぱっつんロングヘアと“童顔美魔女”の共通項

6月6日、タレント・ほしのあきが自身のInstagramを更新。公開した近影に、思わぬ反響が寄せられている。

この日、ほしのは黒レースのドレスを着用し、ロングヘアを華やかな巻き髪にセットした様子をアップ。《ヘアセットして大好きなお友達のバースデーパーティへ》と報告した。

ドレスアップしたほしのは、ツヤツヤとしわ一つ見られない肌で、奇跡の49歳と言える“美魔女”ぶりだ。かつてグラビアアイドルとして人気を集めた頃とはまた違った、大人の魅力を醸し出している。

なお、この日のコメント欄では、美魔女の先輩とも呼べるタレントに「顔が似てる」と指摘する声もあがっている。

《さゆりに見えた》

《この動画の前にさゆり姉さんが出てきたのであれ若くなった？？と思ったらほしのさんだった！びっくり！》

《最初 さゆりさんかと思った》

ここで言及されているさゆりとは、吉本興業所属の夫婦お笑いコンビ「かつみ♡さゆり」のさゆりのことだろう。2000年から夫婦で漫才コンビを組み、「ボヨヨ〜ン」のギャグをはじめ明るいポジティブキャラで知られている。だが、吉本入りする前は“ミスコン荒らし”と称されるほどの美貌を持ち、56歳になった今でも超ミニ丈ワンピを着こなすなど、若々しいビジュアルを保っている。

「相方・かつみさんの事業失敗により、2億円近い借金を返済し続けているという強烈エピソードがピックアップされがちですが、世間はさゆりさんの美容法にも興味津々。夫婦のYouTube『かつさゆのボヨヨンチャンネル』では、さゆりさんの美脚作りの動画が364万回再生、スキンケアなど美容法を語った動画が172万回再生されるなど、美容インフルエンサーとして絶大な支持を集めています。

ほしのさんとは、前髪ぱっつんのロングヘアと、どこか童顔の印象である点が、似ていると指摘された理由なのでは。ほしのさんも自覚があるようで、ユーザーに返信する形で、《番組でご一緒した時に似てるねー♡って話してました！さゆりさん可愛いから嬉しいです♡》とつづっています」（芸能担当記者）

2人の美貌の進化からますます目が離せない。