6月8日までに、日本の元体操選手でありスポーツタレントの池谷直樹が自身のInstagramを更新。自身がプロデュースするアクロバットパフォーマンス集団『サムライ・ロック・オーケストラ』について本音を明かし、その動画が物議を醸している。「池谷さんは、日本体育大学で本格的に体操を始め、その後スポーツタレントに転身。『筋肉番付』や『スポーツマンNo.1決定戦』など人気のスポーツ番組に多数出演しました。テレビで見せる