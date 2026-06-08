6月7日、女優の橋本環奈が自身のXを更新。プライベートの様子を披露し、そこに写った彼女の近影が話題となっている。

橋本は、《BOOP！The Musical観劇させて頂きました、最高すぎた、、、、》と、2026年5月からスタートし、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が主演を務めるミュージカル『BOOP！The Musical（ブープ！ザ ミュージカル）』を鑑賞したことを報告。興奮冷めやらぬ様子で、大ファンという礼のパフォーマンスを絶賛した。

「ポストに添えられた写真には、ミュージカルの出演者とともに写真を撮る橋本さんの姿が写っていました。センターに写っている橋本さんは、黒いTシャツにミニスカートを着用。オフの可愛らしい姿を披露しました」（芸能プロ関係者）

ファンはその服装に大注目した。

《かんなちゃん、ミニスカートだ！》

《レザーのスカート？めちゃくちゃ可愛い》

《ハシカンのミニスカ可愛いすぎる》

橋本にとって“推し”に会いに行く気合の入った出で立ちに、多くの人が興奮した模様だ。

「橋本さんは、同ポストに追記するように新たな投稿をポスト。《推しに会う時はミニスカートです》と自身のこだわりを綴ったのです。日頃の私服はパンツスタイルを多く見せてきた橋本さん。カジュアルなイメージがついていましたが、意外な一面が見えました」（前出・芸能プロ関係者）

投稿では続けて《舞台裏で会えるなんて成功したヲタクです》と綴り、嬉しさを全開にした橋本。多忙な女優業の傍ら、至福のひと時を満喫さいたようだ。

「橋本さんが大のマンガ好きであることはファンの間でも有名です。イチオタクとして全力でオシャレをする姿を見せたことで、好感度はさらに高まったようです」（前出・芸能プロ関係者）

大好きな推しの前でお気に入りのファッションを楽しみたいと思うのは万人共通のようだ。