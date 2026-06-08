6月7日、モデルでタレントの藤田ニコルがInstagramを更新。愛娘とお宮参りに行ったことを報告し、近影を公開。その姿が話題となっている。「藤田さんはこの日、2026年5月1日第一子誕生を報告して以来、初めてInstagramを更新。《無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑》と愛娘とお宮参りに行ったことを公表。さらに《慌ただしく過ぎてい