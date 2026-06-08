6月7日、モデルでタレントの藤田ニコルがInstagramを更新。愛娘とお宮参りに行ったことを報告し、近影を公開。その姿が話題となっている。

「藤田さんはこの日、2026年5月1日第一子誕生を報告して以来、初めてInstagramを更新。《無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした 笑》と愛娘とお宮参りに行ったことを公表。さらに《慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります。。日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です 最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています》と近況についても述べました。この文面とともに、和装姿で神社の境内でわが子を笑顔で抱っこするショットなど複数枚の写真を投稿。視聴者からは祝福の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

Instagramには500以上のコメントが寄せられ、

《にこちゃんおめでとう！！素敵な写真 お疲れ様！》

《かわいくて優しいママの顔でお着物もすごく素敵 これからも娘ちゃんのご成長を見舞っています》

など、祝う声が続出している。

デビュー後から、モデルとして活動しつつ、明るいキャラクターでバラエティ番組でも人気を博している藤田。現在はモデル業のほかにタレントやプロデュース業にも精力的に取り組んでいる。

「カラーコンタクトや化粧品などのプロデュースやファッションブランド『CALNAMUR（カルナムール）』を手がけたり、女性専用パーソナルジムを実母と経営するなどマルチに活躍しています。携わっている商品はどれも手が届く値段で、同世代の女性を中心に好評です。2023年、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に出演した際、『ママに向けたプロデュース商品を作りたいの。結婚も25（歳）でしたいって、ずっと言っていて』と語っており、実業家としての野心を見せました。

“ママタレ戦線”への参入も間違いないと思われますが、藤田さんはモデルとしての表現力に加え、SNS時代にマッチした発信力を備えています。すでにファッション分野で多くの支持を集めており、生活者目線での情報発信は強い武器になるはず。彼女には間違いなく“勝算”があるでしょう」

ママ向けビジネスという新たな市場を見据えた藤田の快進撃は始まったばかりだ。