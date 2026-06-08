物議を醸したのは、高市早苗首相ではなく、フリーアナウンサー・膳場貴子の「露骨なリアクション」だったーー。「6月7日放送の『サンデーモーニング』（TBS系）で、MCの膳場さんが高市早苗首相の国会答弁に首をかしげながら違和感を示す場面があったのです」（政治記者）発端は、高市陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成・拡散したとされる『週刊文春』の疑惑報道だ。番組が取り上げたのは、『週刊文春電