6月7日、7人組アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜と、元E-girlsメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生との熱愛が『文春オンライン』によって報じられた。長尾は2023年にもタレントの三上悠亜との熱愛が報じられており、今回の報道を受けてファンの間ではとあることが話題になっている。「長尾さんは今回の報道以前にも、ファンの間で複数の女性との関係が噂されたことがありました。もちろん真偽不明のも