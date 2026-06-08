村山市によりますと、8日未明、山形県村山市の戸沢地域白鳥地区のさくらんぼ畑でクマによる食害が発見されました。さくらんぼの木2本が食害にあい、枝折れも確認されているということです。 農家が設置していた監視カメラには１頭のクマが映っていて、クマの体長はおよそ１メートルとみらています。 今のところ人への被害は確認されていません。 市が注意を呼びかけています。