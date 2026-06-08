ラジオ番組『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜』（TOKYO FM）に、5月24日と31日、小島よしおさんがゲスト出演。2011年から始めた子供向けライブの舞台裏について語っていました。きゃりーさんから始めたきっかけを聞かれた小島さんは、「単独ライブでいろいろなことはやってたんですけど、なかなかどれもハマらないというのがあって。そんなとき、すごくお世話になっている先輩に『じゃあ子