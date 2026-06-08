とちぎテレビ 発熱や咳など急性の呼吸器の感染症で乳幼児が感染すると重症化するおそれのあるＲＳウイルス感染症がこれから流行期を迎えます。 これまでワクチンの接種には一部、費用の助成がありましたが２０２６年４月から費用負担なく接種可能な定期接種となりました。 ＲＳウイルスは感染し発症すると、発熱や頭痛、鼻水やせきといった一般的な風邪のような症状が出ますが、ほとんどの場合、数日経過すれば徐々に回