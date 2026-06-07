【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）

【映像】谷川の「弾丸ゴラッソ」→内田コーチらが唖然（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が叩き込んだ衝撃の弾丸ミドルシュートは、ピッチ上の選手やファンだけでなく、ベンチで見守るスタッフ陣をも大いに驚かせた。

なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表を5−0で撃破。スーパーゴールが生まれたのが29分だ。

敵陣の左サイドでDF北川ひかるからスローインのボールを引き出した谷川は、相手のプレッシャーを華麗に反転してかわす。そのまま斜めに突き進むと、約20メートルの位置から右足を一閃した。

放たれたシュートは鋭く伸び、アウト回転しながらゴール右隅へと突き刺さる。南アフリカのGKアンディレ・ドラミニはまったく反応できず、ガックリと肩を落とすしかなかった。

直後の中継映像では、興奮冷めやらぬ日本のベンチの様子が映し出された。ユース代表時代から谷川を指導してきた旧知の狩野倫久新監督が、冷静に立ち上がって拍手を送る一方で、新コーチ陣は思わず素のリアクションを見せる。近賀ゆかりコーチ（元なでしこジャパンDF）は「ひょおー！」と驚愕の表情を見せ、内田篤人コーチ（元日本代表DF）に至っては、もはや信じられないと言わんばかりの呆然とした表情を浮かべていた。

本人も「人生トップ5に入るゴール」

このベンチの光景、とくに内田コーチのリアクションにはSNSのファンたちも即座に反応。「内田コーチも茫然」「エグいのを決める谷川萌々子とそれを見てドン引きする内田篤人」「現役時代には同じくドイツを主戦場にしていた内田篤人コーチも『なんだそりゃ』って顔してるw」「うっちー引いちゃってる笑」「ウッチーさんの『マジかよ…』みたいな表情がw」と大盛り上がりとなった。

試合後のミックスゾーンで谷川本人は、このスーパーゴールを「ターンした時に相手のバックラインが引いていたので、シュートを打てる時間があった。良い感じにアウトにかかって上手く入って良かったです」とコメント。2024年7月のブラジル戦（パリ五輪）や2025年2月のコロンビア戦（シービリーブスカップ）などでもスーパーゴールを叩き込んできたが、「（自分の人生のゴールの中で）トップ5には入る。みんなが求めているようなゴールを再現できてよかった」と照れながらも笑顔を見せた。

6月9日に行われる南アフリカとの第2戦（国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチ）でも、谷川の規格外のプレーから目が離せない。

（ABEMA／なでしこジャパン）

