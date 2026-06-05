高市早苗首相の肉声を切り刻み、ループ再生して遊ぶーー。そんな動画を公開したミュージシャンの行動が波紋を広げている。「46歳のシンガー・ソングライター、七尾旅人さんです」（全国紙記者）発端は6月4日の衆院予算委員会。高市首相は、自民党総裁選時の『文春オンライン』が報じた他の候補への“中傷動画疑惑”をめぐる追及に対し、音声データを確認したか問われると、「確認できませんでした」などと答弁していた。「する