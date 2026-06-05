6月4日、元モーニング娘。で歌手の後藤真希がInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「後藤さんは、《＃STARありがとうございましたとっても楽しかったです＃おーへい＃銀河の一票＃まきふく》と6月4日放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に出演したことを報告。番組では浜野謙太さんとのコラボ曲『おーへい』をテレビで初披露。同曲は現在、放送中の連続ドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）の主題