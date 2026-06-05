6月4日、元モーニング娘。で歌手の後藤真希がInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「後藤さんは、《＃STARありがとうございました とっても楽しかったです ＃おーへい ＃銀河の一票 ＃まきふく》と6月4日放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）に出演したことを報告。

番組では浜野謙太さんとのコラボ曲『おーへい』をテレビで初披露。同曲は現在、放送中の連続ドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）の主題歌です。

後藤さんはトークコーナーでMC・上垣皓太朗アナから『長く活躍する秘訣』について問われ、『コツコツやりたいことを叶えるために頑張っていく』と答えていました。

歌唱する場面では、浜野さんとの息もピッタリで歌詞の掛け合いをするなどノリノリでした。後藤さんは浜野さんとのツーショットや、大きくスリットが入った “太もも全開” スカートに、黒のロングブーツを合わせた写真などを投稿。このビジュアルに喜ぶ声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

X上には

《後藤真希の顔面ツヤツヤすぎ シワがない》

《後藤真希ほんとにずっと綺麗》

など絶賛する声が見られる。1999年にモーニング娘。に加入して芸能界デビュー。『LOVEマシーン』でセンターを飾り、グループの絶対的エースとして活躍。2002年9月に惜しまれながら同グループを卒業した。

「後藤さんが再び世間の関心を集めるきっかけとなったのが、デビュー25周年を記念して発売された写真集『flos』です。アイドル全盛期時代から進化した大人の美しさが大きな話題となり、またたく間に重版10刷という反響を呼びました。電子版に至っては日本歴代1位という快挙を成し遂げています」（芸能記者）

アラフォーとなり、後藤の色気が増しているとこの記者は指摘する。

「後藤さんの美容好きは小学生のころからだといい、現在も朝晩の白湯やフェイスパックを欠かさず、毎晩、体重を測って誤差を1kgに抑えるという徹底ぶり。

忙しいときでも『自分が決めたスキンケアルーティンをしないと気が済まない』と、美容には余念がありません。誰もが納得する美貌の陰には、並大抵ではない努力があるようです。

2026年5月には、後藤さんがプロデュースするスキンケアブランド『rall.＋（ラルプラス）』が販売されました。後藤さんの美しさから、説得力があるとファンからも好評です」

“娘” から妖艶な美女へと、華麗な転身だ。