I Don’t Like Mondays.が新曲「Groooovy」のリリースすることを発表。さらに、同楽曲が7月4日(土) 放送開始となるTVアニメ『BLACK TORCH』のエンディングテーマとして起用されることが決定した。『BLACK TORCH』はタカキツヨシ氏による漫画が原作。集英社「ジャンプSQ.」「少年ジャンプ＋」にて、2017年から2018年にかけて連載。日本をはじめ、世界各国でも絶大な人気を誇る。本日新キービジュアル・新 PV の公開、オープニングテ