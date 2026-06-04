ホタルの里として知られる下関豊田町で今月8日からホタル舟の運航が始まるのを前に、きのう、安全祈願祭が行われました。下関市豊田町のホタル舟乗船場で行われた安全祈願祭には実行委員会のメンバーなどおよそ20人が参加し、運航期間中の無事故を祈願しました。(ホタル舟実行委員会 木本暢一委員長)「闇の中を川下りをしていくわけですけれども、 特にあのゲンジボタルは同時明滅という特殊な一緒に光って一緒に消えるとい