タレント・岸谷蘭丸が母親を「こいつ」と呼び、物議を醸している。「蘭丸さんは、俳優の岸谷五朗さんと、伝説のロックバンド『プリンセス プリンセス』のボーカル・香さんの長男です。その蘭丸さんが、6月3日放送の『人生が変わる1分間の深イイ話復活スペシャル』（日本テレビ系）に出演したときのことでした」（芸能担当記者）この日、番組では蘭丸に密着。中学校は偏差値70超えという超名門・早稲田実業の中等部を受験し、合