YOASOBI・Ayaseによる記念すべき1stソロアルバムが発表された。だが、本人出演MVで露わになった首元びっしりのタトゥーが、あらためて注目を集める事態になっている。「6月3日、『うるさ』のミュージックビデオが公開されました。同曲はAyaseさんが5月27日にリリースしたソロEP『dialogue』の収録曲で、自身初の実写出演MVでもあります。テーマはSNS時代の “不特定多数からの無慈悲な干渉”。Ayaseさんが心ない言葉や視線にさ