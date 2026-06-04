6月2日、女優の橋本環奈が、映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミア上映会に参加した。黒いドレス姿で登場したが、そのデザインに一部ファンから疑問の声が出ているようだ。同作は、原泰久（やすひさ）氏の人気漫画『キングダム』の実写映画シリーズ5作め。今作は7月17日公開予定で、橋本は軍師・河了貂（かりょうてん）役で1作めから出演している。「橋本さんは上映会にオフショルダーの黒いドレスで出席。全体にキラ