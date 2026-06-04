6月3日、元AKB48で女優の前田敦子が、都内でおこなわれた映画『サヨナラの引力』ジャパンプレミアに登壇。近影で見せた印象の変化に、驚く声が相次いでいる。「『サヨナラの引力』は韓国のラブストーリー映画で、韓国映画のファンで知られる前田さんがゲストで登場。主演のク・ギョファンさんに対面すると『久し振りに緊張しています。お会いできて本当に嬉しい。どの作品を見ても目を引く俳優さんだと注目していました』とリス