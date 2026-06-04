女優の田中みな実が、KDDIグループの展開するクレジットカード「au PAYカード」の新テレビCMに出演。5月19日から放映されており、田中を前面に押し出した演出が話題となっている。CMは「新しいって、うれしくない?」編。2026年3月にリニューアルした『au PAYカード』をPRする内容だ。田中は茶髪型で、首にチョーカーを巻き、白いハイネック調の衣装を着用。ゴールドとシルバーのカードを顔の横で見せたり、振り返りざまにの