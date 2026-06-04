女優の田中みな実が、KDDIグループの展開するクレジットカード「au PAYカード」の新テレビCMに出演。5月19日から放映されており、田中を前面に押し出した演出が話題となっている。

CMは「新しいって、うれしくない?」編。2026年3月にリニューアルした『au PAYカード』をPRする内容だ。

田中は茶髪型で、首にチョーカーを巻き、白いハイネック調の衣装を着用。ゴールドとシルバーのカードを顔の横で見せたり、振り返りざまにのぞかせたりと、キレキレなポーズを決めていく。

「別カットでは、田中さんが何人も並ぶコラージュ風の映像もあり、カードより、彼女の存在感のほうが印象に残る作りになっています」（同前）

これに対して、Xでは「何が売りなのか分かりづらい」といったような意見も見られた。芸能プロ関係者がその理由を語る。

「田中さんは2023年12月から、2年半にわたってau PAYカードのCMの顔を務めています。今回で3シリーズめですが、今回は“見せ方”に視聴者の違和感があったようです」

田中は、その発言がたびたび議論を巻き起こしてきた。

「3月には、ラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、蕎麦店で塩を求める客に対して『もともとついてないってことは、（店が）推奨してない』と持論を展開し、『どう食べようが勝手では？』といった意見が寄せられました。

5月には同じ番組で、『私、いつまでたっても、お花畑で恋愛の話ばっかり! みたいな人間ではないわけですよ!』と声を荒らげ、『政治評論もいつか言ってやろう』と語気を強めたこともあります」

2025年10月には、TBS系ドラマ『フェイクマミー』の撮影現場で、ダブル主演の1人である波瑠との不仲説が『WEB女性自身』で報じられた。双方の事務所は否定しているが、こうした話題が続くことで、以前のような“絶対的な好感度”に陰りが見え始めているのかもしれない。