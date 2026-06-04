6月3日、俳優の坂口憲二が自身のInstagramを更新。ワイルドなアロハジャケット姿を披露したが、体型の “すっきり化” を指摘する声が相次いでいる。《GDC/ロータス/アロハ》と投稿した坂口は、花柄の白Tシャツの上にスタイリスト・熊谷隆志氏が手がけるストリートブランドGDCのアロハジャケットを羽織り、サングラスに口ひげとあごひげを蓄えたワイルドな姿を披露。ボトムスのポケットに両手を入れて物思いにふけるような表情で