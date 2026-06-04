6月3日、俳優の坂口憲二が自身のInstagramを更新。ワイルドなアロハジャケット姿を披露したが、体型の “すっきり化” を指摘する声が相次いでいる。

《GDC/ロータス/アロハ》と投稿した坂口は、花柄の白Tシャツの上にスタイリスト・熊谷隆志氏が手がけるストリートブランドGDCのアロハジャケットを羽織り、サングラスに口ひげとあごひげを蓄えたワイルドな姿を披露。ボトムスのポケットに両手を入れて物思いにふけるような表情で立つ自身のショットを2枚添えた。

コメント欄にはファンから

《年々渋みが増して…どこまでカッコよくなるんやろう…》

と称賛の声が寄せられているが、見た目がスリムな印象を受けるためか

《痩せました？》

《少し痩せてるのが心配ですがトレーニングの身体作りですよね》

などと心配する声も上がっている。

芸能記者が言う。

「坂口さんは、1999年に抜群のスタイルを活かしてモデルデビュー。俳優業でも活躍し、2006年には『医龍-Team Medical Dragon-』シリーズ（フジテレビ系）に主演して人気を博しました。

しかし、2012年ごろから体調不良に悩まされ、2018年に厚生労働省指定の特定疾患『特発性大腿骨頭壊死症』を公表、無期限で芸能活動を休止しました。

その後、セカンドキャリアとして始めたコーヒー焙煎の道で成功、オリジナルブランドを立ち上げ、千葉や東京に店舗を構えています。

2023年には、フジテレビ開局65周年特別ドラマ『風間公親-教場-0-』で9年ぶりに俳優活動を再開しています。2025年には小泉今日子と中井貴一がW主演を務めるドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）に出演し、2014年の『続・最後から二番目の恋』以来、11年ぶりに連続ドラマのレギュラー出演を果たしています。

今回の《痩せました？》といったコメントは、そうした過去の病気のことを知るファンが心配したものでしょう」

俳優に復帰した坂口は、6月2日、都内で開かれた山崎賢人主演の映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）のワールドプレミアにノーネクタイスーツで登壇したことが話題になっていた。

「ドレスコードが男性はスーツにネクタイだったそうです。しかし、坂口さんは映画で元野盗団の首領という異色の経歴を持つ中国の戦国時代の将軍・桓騎を演じていることもあり、『あえてネクタイをせずに桓騎を表現してみました』とその理由を明かしていました。

キングダムシリーズは俳優たちのアクションが見ものですから、坂口さんのアクションにも注目したいところです」（同前）

坂口の迫力ある演技が披露される7月が待ち遠しい。