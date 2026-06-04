サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD100W給電・高速データ転送をUSB-Cケーブル1本で実現する、軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」を発売した。■USB-Cひとつでデスク環境を拡張ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、映像出力・給電・データ転送をまとめて利用できる5-in-1 USB-Cハブ。複数の機器やケーブルを個別に接続する手間を減ら