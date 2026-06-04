厚さ約12mmの薄型サイズ！4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD100W給電・高速データ転送をUSB-Cケーブル1本で実現する、軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」を発売した。
■USB-Cひとつでデスク環境を拡張
ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、映像出力・給電・データ転送をまとめて利用できる5-in-1 USB-Cハブ。複数の機器やケーブルを個別に接続する手間を減らし、デスク周りをすっきり整理できる。
■持ち運びに最適な軽量コンパクト設計
本体重量は約47g、厚さ約12mmのスリム設計を実現した。バッグやポーチにも収納しやすく、オフィスへの出社やテレワーク、出張先など様々な場所へ気軽に持ち運べる。約30cmのケーブル一体型設計により取り回しも良く、どこでも快適な作業環境を整えることができる。
■4K出力で作業効率アップ
HDMIポートを搭載し、最大4K/30Hzの高解像度映像出力に対応している。モニターへ接続することで、ノートパソコンの画面を拡張したマルチディスプレイ環境を簡単に構築できる。資料作成や表計算、オンライン会議など複数のアプリを同時に表示できるため、日々の業務効率向上に貢献する。
■給電しながら周辺機器もまとめて接続
最大100WのUSB PD入力に対応し、ハブを利用しながらパソコンへの給電が可能だ。また、USB Type-Cポート1基とUSB-Aポート2基を搭載し、USBメモリや外付けストレージ、キーボード、マウスなどの周辺機器をまとめて接続できる。限られたポート数のノートパソコンでも快適な拡張環境を構築できる。
■大容量データもスムーズ転送
USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）対応により、写真や動画、業務データなど容量の大きなファイルも快適に転送できる。外付けストレージとのデータのやり取りやバックアップ作業もスムーズに行えるため、クリエイティブ業務やビジネスシーンでも活躍する。日常的なデータ管理のストレスを軽減する。
■軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」
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本体重量は約47g、厚さ約12mmのスリム設計を実現した。バッグやポーチにも収納しやすく、オフィスへの出社やテレワーク、出張先など様々な場所へ気軽に持ち運べる。約30cmのケーブル一体型設計により取り回しも良く、どこでも快適な作業環境を整えることができる。
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