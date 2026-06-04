6月3日、タレントでミュージシャンのあのが、東京都内でおこなわれた『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡であります！』の完成披露試写会に出席した。5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、タレントの鈴木紗理奈への「嫌い」発言騒動後、初の公の場となったため発言に注目が集まった。「作品のストーリーにちなんで『友情や絆を感じたエピソード』を問われたあのさんは、霜降り明星の粗品さんとFP