6月3日、タレントでミュージシャンのあのが、東京都内でおこなわれた『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡であります！』の完成披露試写会に出席した。

5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、タレントの鈴木紗理奈への「嫌い」発言騒動後、初の公の場となったため発言に注目が集まった。

「作品のストーリーにちなんで『友情や絆を感じたエピソード』を問われたあのさんは、霜降り明星の粗品さんとFPSゲームをプレーした際の話をあげました。あのさんは粗品さんとオンラインでゲームをする仲であり『僕のために回復できるアイテムを大量にくれる』『友情という意味では死んでも守ってくれる』と、エピソードを語っていました。公私ともに親交のある粗品さんとの友情をアピールした形です。

試写会では、本人の口から『あのちゃんねる』に関する言及はありませんでしたが、ゲームにまつわる発言ではあるものの、『守ってくれる』という発言が、現在の彼女の状況と重ね合わせて見る人もいるようです」（スポーツ紙記者）

あのは、騒動後の5月23日に更新したXでは、番組への不満も表明している。批判は本人だけではなく、番組制作側にも向けられた。

「今回の騒動は、バラエティ番組の作り方に対する根本的な疑義も生じさせるものとなりました。あのさんと鈴木さん、双方の事務所が声明を出し、テレビ朝日は6月15日での番組終了を発表しています。非常にセンシティブな問題に発展しているため、当事者にとって、発言するタイミングを見極めるのは難しそうです」（同前）

あのに、騒動への“回復アイテム”は渡されるのか――。