タレントの鈴木紗理奈が、6月3日にInstagramのストーリーズを更新し、投稿したメッセージの内容が注目を集めている。「ファンが焼肉店で鈴木さん親子に会った際、息子さんから《母がお世話になっています。これからもよろしくお願いします》と礼儀正しい振る舞いをされたとDMしたんです。鈴木さんは、これを引用する形で、《きゃーありがとうございます！》《挨拶やコミュニケーションの重要性を教えてきたので嬉しい》《これか