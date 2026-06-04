北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦。86分に失点し、０−１で敗れた。格下と見られていたFIFAランキング28位のアルジェリア（オランダは同７位）に痛恨の黒星を喫したなか、オランダメディア『Voetbalprimeur』によれば、69分までプレーしたバルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、「もちろん望んでいた結果ではないし