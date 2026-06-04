「悲観する必要はない」アルジェリアにまさかの黒星も…オランダ代表のバルサMFはW杯へ強気な姿勢「すごく楽しみだ。まだ自信も失っていないよ」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦。86分に失点し、０−１で敗れた。
格下と見られていたFIFAランキング28位のアルジェリア（オランダは同７位）に痛恨の黒星を喫したなか、オランダメディア『Voetbalprimeur』によれば、69分までプレーしたバルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、「もちろん望んでいた結果ではないし、もっと良くしなければいけない」と反省を口にした。
その一方で、「これはあくまでテストマッチで、改善すべき点は分かっている。まだ何も決まっていないし、何も失ったわけではない。悔しいけれど、悲観する必要はない」と前向きな姿勢を示した。
さらに29歳のMFは、「ファンが満足していないのは分かっている。勝利を見たかったはずなのに、得点できずに負けたからね」と自国のサポーターの心情に理解を示しつつ、「W杯が本当に待ちきれない。コンディションも良いし、すごく楽しみだ。まだ自信も失っていないよ」と本大会を前に強気なコメントを残した。
オランダは８日にウズベキスタン代表とのW杯前最後のテストマッチをニューヨークで行ない、14日に日本との試合に臨む。アルジェリア戦の敗戦を糧に、どのような修正を見せるのか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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格下と見られていたFIFAランキング28位のアルジェリア（オランダは同７位）に痛恨の黒星を喫したなか、オランダメディア『Voetbalprimeur』によれば、69分までプレーしたバルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、「もちろん望んでいた結果ではないし、もっと良くしなければいけない」と反省を口にした。
さらに29歳のMFは、「ファンが満足していないのは分かっている。勝利を見たかったはずなのに、得点できずに負けたからね」と自国のサポーターの心情に理解を示しつつ、「W杯が本当に待ちきれない。コンディションも良いし、すごく楽しみだ。まだ自信も失っていないよ」と本大会を前に強気なコメントを残した。
オランダは８日にウズベキスタン代表とのW杯前最後のテストマッチをニューヨークで行ない、14日に日本との試合に臨む。アルジェリア戦の敗戦を糧に、どのような修正を見せるのか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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