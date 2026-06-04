「悲観する必要はない」アルジェリアにまさかの黒星も…オランダ代表のバルサMFはW杯へ強気な姿勢「すごく楽しみだ。まだ自信も失っていないよ」

「悲観する必要はない」アルジェリアにまさかの黒星も…オランダ代表のバルサMFはW杯へ強気な姿勢「すごく楽しみだ。まだ自信も失っていないよ」