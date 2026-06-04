マリナーのプロデュースによるアップグレードモデル2003年に誕生した初代モデルから数えて第4世代となる、『ベントレー・コンチネンタルGTC』。【画像】高級車として圧倒的な存在感！『ベントレー・コンチネンタルGTCマリナー』全40枚そのラインナップに、同社のビスポーク部門である『マリナー』（Mulliner）のプロデュースによるアップグレードモデル、『コンチネンタルGTCマリナー』が追加設定されたのは、2024年10月のことだ