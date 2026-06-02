サンワサプライ株式会社は、デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」を発売した。本製品は、不特定多数の人が行き交う商業施設やオフィス、展示会場などでiPadやGalaxyタブレットを安全に常設できる自立型のフロアスタンド。鍵付きセキュリティボックスが本体を盗難やいたずらから守るだけでなく、電源ケーブルをスタンド内にすっきりと隠せる配線設計を採用。美観を損なわずスタイリッ