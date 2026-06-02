実力派演歌歌手の市川由紀乃さん（50）が6月3日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】市川由紀乃さんを説得し、病院の予約をしてくれた先輩歌手家族そろって歌が大好きで、母や兄と地元のカラオケ大会に出場しては、景品の新鮮野菜や家電をもらうのが3人の楽しみだったそう。そんな市川さんをみた芸能関係者からスカウトされ、17歳で演歌の世界に飛び込みました。「さ