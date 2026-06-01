最上川沿いを歩きながら流域の自然や文化を学ぶ「最上川200キロを歩く」。3週目は、寒河江市の子どもたちが参加しました。子どもたち「元気に歩くぞー！おー！」3週目に参加したのは、寒河江市立柴橋小学校の4年生29人。最初にやってきたのは、西川町の寒河江ダムです。国交省の職員「寒河江ダムは112メートルの高さがあります。山形県内のダムでは何番目だと思いますか？」児童「3番目？いや4番目だ」職員「正