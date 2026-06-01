5月31日、北海道のエスコンフィールドでおこなわれた日本ハム対巨人戦。その試合前の始球式で、球場中の視線を一身にあつめたのが、モーニング娘。’26の牧野真莉愛だった。「牧野さんといえば、芸能界屈指の “ファイターズ愛” で知られる存在です。この日も期待を裏切らない姿でマウンドへ向かいましたが、そのインパクトは想像以上でした。なんと、着用していたのは日本ハム・新庄剛志監督の顔写真が全面にプリントされた