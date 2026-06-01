5月31日、北海道のエスコンフィールドでおこなわれた日本ハム対巨人戦。その試合前の始球式で、球場中の視線を一身にあつめたのが、モーニング娘。’26の牧野真莉愛だった。

「牧野さんといえば、芸能界屈指の “ファイターズ愛” で知られる存在です。この日も期待を裏切らない姿でマウンドへ向かいましたが、そのインパクトは想像以上でした。

なんと、着用していたのは日本ハム・新庄剛志監督の顔写真が全面にプリントされた “新庄だらけ” スカート。前から見ても横から見ても新庄監督という強烈なビジュアルで、スタンドからはどよめきと笑いが起きていました」（スポーツ紙記者）

“新庄だらけ” スカートは、5月31日に更新された牧野のInstagramでも確認できる。強烈すぎるビジュアルはまたたく間に拡散され、Xのタイムラインは大盛り上がりとなった。

《新庄監督スカートで始球式とか、情報量多すぎて一瞬理解追いつかんかった》

《新庄監督スカートはヤバいよ》

《LOVE新庄すぎて草》

注目をあつめたのは奇抜な衣装だけではない。野球ファンの間で評価されたのは、マウンドに上がる際の “振る舞い” だったと指摘するのはスポーツジャーナリストだ。

「ピッチャーにとって、マウンドは特別な場所です。その中心にあるピッチャーズプレートは、投手が全力で戦う “聖域” ともいえる存在です。牧野さんはマウンドへむかう際、そのプレートを踏まないように注意しながらあるき、土を不用意に荒らさないよう配慮している様子が映像でも確認できました。派手な衣装の印象とは対照的に、細かな所作から野球へのリスペクトが感じられました」

さらに投球内容も見事だった。アイドルやタレントの始球式ではワンバウンド投球になるケースも少なくないが、牧野の一球は捕手のミットまで一直線に届くノーバウンド投球。大役を前に練習を重ねてきたことがうかがえる内容だった。

「牧野さんは過去のエスコンフィールドでの始球式でもノーバウンド投球を成功させていますが、それに慢心することなく、今回も日本ハムOBの斎藤佑樹さんから直接指導を受けたと伝えられています。

ファイターズ愛だけでなく、始球式そのものにも真剣に向き合っていることが伝わってきます。もはやアイドルというより “始球式職人” といっても過言ではないでしょう。

ファンからも《ノーバウンド投球まで決めるのさすがだね》《ナイスピッチングでしたね》といった称賛のコメントが多く寄せられています」（前出・同）

派手な衣装で笑いを取りながらも、マウンドではしっかりと礼節を示し、投球でも結果を残す――。“新庄監督だらけ” という強烈すぎるファッション以上に、多くのファンの心をつかんだのは、牧野真莉愛の本気の野球愛だったようだ。