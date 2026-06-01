【CANDY TUNE】村上緋杏さん初の写真集7/23発売！ CANDY TUNE・村川緋杏 「KAWAII LAB.」発の7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」の村川緋杏が、2026年7月23日に初のソロ写真集を発売する。グループにとってもメンバー初のソロ写真集出版となり、6月2日正午より予約受付がスタートする。 CANDY TUNEは、2024年リリースの「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキング